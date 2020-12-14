VGM burs sonuçları 2020 açıklandı mı, ne zaman? Gözler VGM burs sonuçlarında!

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları yoğun ilgi görüyor. KYK burs ve kredi sonuçları açıklanmasının ardından birçok kişi VGM burs sonuçlarını sorgulamaya başladı. Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs bir yükseköğrenim programında okuyan lisans ya da ön lisans öğrencilerine 8 ay, ortaöğrenim bursu ise 9 ay olarak tanımlanmıştır. VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı Konu hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden şu şekilde bir açıklama geldi:

"Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır." şeklinde açıklandı.

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

VGM BURSLARI NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.