VGM burs sonuçları 2020 açıklandı mı, ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları...

VGM burs sonuçları 2020 için bekleyiş devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere destek amaçlı burs imkanı sağlıyor. 15 ve 30 Ekim tarihleri arasında VGM burs başvuruları alınmıştı. Ocak 2020 itibarıyla Ortaöğrenim bursu 75,00 TL, yükseköğrenim bursu 300,00 TL, yükseköğrenim bursu ise 600,00 TL olarak belirlendi. VGM burs sonuçları ile ilgili bilgi resmi sitede yayınlandı.

VGM BURS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları 2020 hakkında açıklama Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' şeklinde açıklandı.

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

ÖĞRENCİLERE BURSLAR NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.