Verimlilik Türk şirkete emanet... KOBİ'lere robotik kol Afrika'ya enerji modülü

Koronavirüs salgınıyla dünyada yeni tesis yatırımları azalırken, mevcut tesislerin verimli hale getirilmesi için yapılan yatırımlarda da ciddi bir artış söz konusu. Geliştirdiği yerli mühendislik çözümleriyle dünya devi şirketlerin üretim tesislerini yüzde 50’ye varan oranlarda verimli hale getirmeyi başaran Türk şirketi Kontrolmatik, salgın nedeniyle birçok şirketin küçülmeye gittiği bu dönemde adeta büyüme atağına geçti.

200 MİLYAR $’LIK PAZAR

Şu ana kadar Afganistan, Kenya, Malawi, Burkino Faso, Irak’ın da aralarında olduğu 24 ülkede 300 projeyi üstlenen firma, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de küresel devlere rakip oldu. 2020’de dünyanın en büyük 37. sistem entegretörü olan şirket, global büyümesini sürdürmek için yatırım atağına geçecek. 2019 yılında Türkiye’den dünyaya 110 milyon TL’lik ihraç yaptıklarını anlatan Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Dünya genelinde 200 milyar dolarlık büyüklüğe sahip sistem entegrasyonu pazarından bir Türk şirketi olarak daha fazla pay almak için yatırımlarımızı artıracağız. Bunu yapmak için halka arz yoluna gidiyoruz. Bu halka arzdan elde edeceğimiz geliri AR-GE, yeni yatırımlar, ihracata yönelik faaliyetler ve işletme sermayesi olarak kullanacağız” dedi.

KÖYLERE ELEKTRİK



Aslanhan, “Sanayi Bakanlığı’na Ar-Ge merkezi ünvanı almak için başvurumuzu yaptık. Ar-Ge projelerimiz içerinde KOBİ’lerin verimliliğini katlayacak öğrenen robotik kol geliştirme ve enerji depolama çözümleri yer alıyor. Lityum pille çalışan bir enerji depolama modülünü Mart 2021’e kadar piyasaya süreceğiz. Konteyner büyüklüğündeki bu modülle Afrika’da elektriği olmayan köylere enerjiyi ulaştıracağız. Bu projenin ardından Türkiye’nin ilk çinko havayla çalışan yakıt pilini üretmeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

VERİMLİLİĞİ %50’YE KADAR ARTIRIYOR



2008’DE kurulan Kontrolmatik, yurtiçi ve yurtdışındaki özel şirketler ve kamu kuruluşlarına ait tesislerin temel tasarımlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, kurulum, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, sunuyor. Bu tesislerin dijital dönüşüm, elektrifikasyon, koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçlarını sunup yüzde 40-50’lere varan oranlarda daha verimli çalışmasına olanak sağlıyor.



50 MİLYON TL’LİK HALKA ARZ



Kontrolmatik’in, halka arz fiyatı 6.90 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü ise 50 milyon TL olacak. Talepler 12-13 Ekim günleri Gedik Yatırım aracılığıyla toplanacak. Borsaya açılan bir şirket olduklarında yurtdışındaki projelere teminat mektubu almakta sıkıntı yaşamayacaklarına dikkat çeken Aslanhan, “Türkiye’deki bankalardan Ar-Ge için kredi almak istediğinizde en fazla 36 aya kadar vadeyle kredi veriliyor. Bankaların Ar-Ge için girişimcilere sadece 36 aya kadar taksit yapması projeleri sekteye uğratıyor” yorumunda bulundu.