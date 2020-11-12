Vergi yapılandırması olacak mı, ne zaman? Vergi borçları Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Vergi yapılandırması ne zaman başlayacağı yoğun ilgi görüyor. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan toplantı sonrası vergi yapılandırması kabul edildi. Salgın sonrası ekonomide olumsuz etkiyi azaltmak amacıyla alınan bu kararda KYK borçları da yer alıyor. ÖTV, KDV ve idari para cezaları vergi yapılandırmasında bulunuyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Vergi yapılandırması ne zaman başlayacak?

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM'de onay verilen vergi yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Böylece vergi yapılandırma başvuruları GİB üzerinden alınabilecek.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.

VERGİ BORÇLARI NASIL ÖDENECEK?

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.