Borç yapılandırmaları gündemde konuşulan konular arasında yerini aldı. AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş ekonomiye ve yapılandırmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muş, bazı kalemlerde yapılandırmanın yapılabileceğini ve yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi. Vatandaşlar "Vergi yapılandırma ne zaman çıkacak? Vergi, SGK, trafik, KYK borcu yapılandırılacak mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı...

VERGİ YAPILANDIRMA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Borç yapılandırma paketi TBMM'ye sunuldu. Mehmet Muş'un aktardığı teklifin ayrıntılarına göre, ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?

Yapılandırma teklifi KYK, SGK, trafik, köprü borcu ve pek çok vergi borcunu kapsıyor. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları olarak sıralanıyor.

YÜZDE 90'U SİLİNECEK

İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var.