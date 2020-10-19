Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı: 4 milyon kişiye müjde

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıkladığı vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

4 MİLYON KİŞİNİN VERGİ BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemenin 4 milyon kişiyi kapsayacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın talimat verdiği bilgisini de veren Demiröz, "4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak." ifadelerini kullandı.