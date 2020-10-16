Vergi ve prim borcuna yapılandırma geliyor

İşsize işe dönüş için prim desteği, işverene ise vergi borcuna yapılandırma geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 43 maddeden oluşan yeni ‘İstihdam Paketi’nin Meclis’e sunulduğunu belirterek “Vergi ve SGK borcu yapılandırması için de çalışma yapıyoruz” dedi. Muş, şu anda teknik kısımlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

GEÇMİŞTEKİNE BENZER



Muş, çalışmanın tasarının görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na geleceğini belirtti. Yapılandırmanın nasıl olacağıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, “Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Onları komisyon aşamasına tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız” dedi. Meclis’e sunulan paketteki diğer düzenlemelerden bazıları şöyle:

• İlave istihdam sağlayan işverene yönelik prim desteğinin süresini 31 Aralık 2023’e uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

VERGİDE SÜRPRİZ



• Teklifin 337. maddesi ile de Cumhurbaşkanı’na yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi’ni 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor.

• Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması 31 Aralık 2023’e kadar erteleniyor.

• Evde üretilen mal ve hizmetleri internet üzerinden satanlara 220 bin liralık gelire kadar vergi muafiyeti getiriliyor. Bunun için banka hesabı açılması şartı bulunuyor.

• Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021’e kadar getirenlerden herhangi bir vergi alınmayacak.

PAKETTE ESNEK ÇALIŞMA DA VAR



Bakan Selçuk, esnek çalışma modellerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Yarı zamanlı ve esnek çalışma düzenlemesiyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin istihdama daha kolay katılımını hedefliyoruz. Belirli süreli iş sözleşmesi en fazla 2 yıl olmak üzere imzalanabilecek. 2 yıl dolduğunda işverenler bu sözleşmeyi aynı işçiyle tekrarlayamayacak.”

‘HIZLI İŞE DÖNÜŞ’ İÇİN 3 AYLIK TEŞVİK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni istihdam paketiyle işe dönüş hızlandırılacak. Paketle işsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primleri işsiz kaldıkları sürede devlet tarafından karşılanacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni pakette ‘Hızlı İşe Dönüş Desteği’nin yer aldığını söyledi. Selçuk, “Hızlı işe dönüş desteğiyle işsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primlerini işsiz kaldıkları süre kadar devlet olarak karşılayacağız. İşgücüne daha çabuk dönmeleri teşvik edilecek” dedi.