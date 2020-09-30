Vergi düştü, dövizden TL'ye geçiş hızlanacak

Piyasalarda normalleşmeyi güçlendirecek adımlar gelmeye devam ediyor. Türk Lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı. Kesinti indirimi kararı sonrası dolar 7.71 TL seviyelerine kadar geriledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, TL’nin değerini korumak, birikimlerin Türk Lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık’a kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı.

DAHA AVANTAJLI OLACAK



Karar, 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak. Analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğine dikkat çekiyor.

DÖVİZ VE ALTIN İÇİN DE AYRI DÜZENLEME



Döviz ve altın alım işlemlerinden alınan ve geçtiğimiz mayıs ayında yüzde 1’e yükseltilen banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yeniden binde 2’ye indirildi. Vergide indirim kararı, Resmi Gazete’de yer alan banka ve sigorta muameleleri vergi nispetlerinin tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu kararında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldı.

6 AY VADEDE STOPAJ YÜZDE 5’E İNDİ



Türk Lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplarla 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15’lik kesinti yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12’lik kesinti yüzde 3’e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplarla 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfırlanacak. Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirlerle enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik yapılmadı.