Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK, SGK, Bağkur borç yapılandırılması için son gün ne zaman?

Vergi borçlarına ilişkin düzenlenen yapılandırma süreci sona eriyor. SGK, KYK, Bağkur borçları, trafik borçları ve spor kulüplerin borçları olanlar "Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Yapılandırma için son gün ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),7256 Sayılı Kanunda belirtilen vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin süreci ve başvuru yönergelerini bu haberimiz üzerinde derledik.



Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırılmış oldu. Mükellefler, bugüne kadar 1 milyar 280 milyon lira ödeme yaptı.

Yetkililer, son günü beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurgulandı.



Vergi ve borç yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık Perşembe günü olarak belirlenmişti. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar indirim imkanı sunulan borç yapılandırma işlemleri aynı zamanda taksitlendirme yöntemi ile de ödenebiliyor. Yapılandırma başvurusu e-devlet üzerinden kolaylıkla tamamlanabiliyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvuru yapabilecek.

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18 EŞİT TAKSİTTE ÖDEME İMKANI

Yapılandırmada, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile ödenmesi kuralı uygulanacak.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olurken, ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.

Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor.

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 90 İNDİRİM

Borçlular, yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Bu durumda, hesaplanacak tutara katsayı uygulanmayacak, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise bu alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek.

Vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 100 lirayı aşmayan ve aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

SPOR KULÜPLERİNİN BORÇLARI

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri, yapılandırılan alacak tutarlarını 2'şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

Spor kulüplerinin bu imkandan yararlanabilmeleri için başvuru sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olduklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Bu kulüplerin dernek veya şirket şeklinde örgütlenmiş olması, kanunla verilen imkandan yararlanmalarını engellemeyecek. Spor kulüplerinden aranılan amme alacaklarıyla ilgili olarak ikincil sorumluluğu bulunan kişiler de bu hükümden yararlanabilecek.

Bu kuruluşların, kendilerine verilen imkanı kullanarak ödeme yapmak istemeleri halinde, yapılandırılan alacak tutarına, taksit sayısına göre farklı katsayılar uygulanacak.