Vergi borçlarının yapılandırması yürürlükte: Ödemeler nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar

Türkiye’de 500 milyar TL’lik vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TV24 Muhabiri Adem Hançer’e detayları aktaran Vergi Uzmanı Hasan Erarslan, bundan sonraki süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir tebliğ yayınlanacağını aktararak şunları söyledi:

“Bu tebliğe müteakiben mükellefler ilgili Vergi Dairelerine, alacaklı dairelere başvurarak bu yasadan faydalanacaklar. Bu kapsama Hazine ve Maliye Bakanlığının bütün vergi borçları, Gümrük idaresine olan borçlar, SGK’ya olan borçlar, MTV vergisi, norm vergiler, KYK borçları… Bütün amme alacağı 31.08 tarihinden önceki tüm alacaklar hemen hemen kapsam dâhilinde.”

Vergi örneği borcu üzerinden yeni kanunu anlatan Erarslan, “10 bin TL vergi borcu olan bir mükellefin 31.08 tarihine geldiğinde cezası 5 bin TL olmuş gecikme faizinin de 5 bin TL olduğunu düşünelim. Totalde bugün itibariyle 20 bin TL borcu olan bir mükellefimiz 31.12 tarihine kadar yasadan başvuru için 31 Aralık’a kadar vergi dairesine gittiğinde, yasa diyor ki ben vergi borcumu alırım eğer vergi borcundan kaynaklanan bir vergi cezasıysa bunun tamamını silerim. Gecikme faizini de almayacağım diyor… Bunun yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi oranında çok cüzi bir kat sayıyla çok cüzi bir faiz hesaplayayım. 0,35 katsayısına göre hesaplanacak. 10 binde ortalama 500 TL bir fark alacağım.” açıklamasında bulundu.

“Bir kolaylık daha var. İkincisi, bunu taksitlerle ödeme imkânımız var.” diyen Erarslan, “6 aydan 18 aya kadar. 2 ayda bir ödeme kolaylığıyla 36 aya kadar vade var. Eğer bütün parayı verecek parası varsa mükellefin bu 500 TL’lik alacağın yüzde 90’ı da silinecek.” dedi.

SON TARİH 31 ARALIK

Vergi Uzmanı Erarslan, “Bu tutar bir örnek ancak Türkiye’de 500 milyar TL tutarında bir vergi borcu bulunuyor. Bu kolaylığın sağlanması da önemli. Çiftçiden esnafa memura hatta öğrenciye kadar bu kolaylık sağlanacak. Öğrencilerin KYK borçlarında da bu kolaylık sağlanacak. Başvurular Vergi Dairelerine yapılacak. 31.12.2020 tarihine kadar başvurular yapılacak.” İfadelerini kullandı.

VERGİ BORCU ÖDENEMEZSE NE OLACAK?

“Taksit ödenememesi durumunda ne olur?” sorusuna da Erarslan, “İlk iki taksiti süresinde ödemek şartıyla bu kanundan faydalanabilirsin. Bir diğer kolaylık da bir yıl içinde siz bu taksitlerinizi diyelim 18 taksit, 18 taksitten önümüzdeki yıl iki tanesini aksatabilirsiniz diyor. Aksatma yapılandırmayı bozmuyor. Bu ne zaman ödeyeceksiniz? Son taksiti izleyen ayın sonuna kadar bunu öderseniz bu kanundan yine faydalanabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.