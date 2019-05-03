Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nedir? Veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenecek?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Veraset ve intikal vergisi karşılıksız veya veraset yoluyla mal kazananların karşılaştığı vergi türüdür. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini verirken; tapu veya tapular, vefat edenin banka veya bankalarda parası var ise bunların dökümünün de verilmesi bekleniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi beyannamesi nedir ve ne zaman ödenecek? Haberimizin ayrıntılarında sizlerle…

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Veraset ve İntikal Vergisi birinci taksit ödemeleri 1 Mayıs'ta başladı ve Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. İkinci taksitlerde 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında ödenebilecek.

VERASET İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NE DEMEKTİR?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre veraset yoluyla veya karşılıksız bir şekilde mal kazanan şahıs veraset ve intikal vergisi mükellefi sayılıyor. Aynı Kanun’un 9. maddesinde ise mükelleflerin beyanname verme süreleri belirlenmiştir. Buna göre veraset yoluyla intikal durumlarında:

- Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde;

- Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Mirası reddetmemiş mirasçıların bu beyannameyi süresi içinde vermemeleri halinde ise, beyannamenin verilmemesinden kaynaklanan hukuki yaptırımlarından sorumlu oluyor.

Veraset intikal vergisi beyannamesi ne demektir? sorusunun cevabından sonra beyanname için gereken evrakları da şu şekilde sıralayabiliriz:

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini verirken; tapu veya tapular, vefat edenin banka veya bankalarda parası var ise bunların dökümü, hisse senedi, tahlil, telefon, araba gibi vs. menkul malları varsa bunların dökümü ve birer fotokopilerinin vergi dairesinin isteğine göre borçlar var ise bunların belgeleri ile birlikte yazılmaları gerekiyor.

Veraset İlamı, Tasdikli Emlak Beyanları, Muhtardan Ölüm İlmühaberi Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine eklenerek veraset vergi dairesine veriliyor ve bu işlemler bittikten sonra verilmiş olunan veraset beyanı komisyona giriyor. Komisyon beyanı değerlemeye alıyor, beyan edildiği değerlerden farklı değerler çıkarsa değerlerinin üzerine eklenip, bundan sonra varisler adına vergi çıkmış ise her kişi adına ayrı ayrı tahakkuk fişi çıkarılıyor.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NE İÇİN VERİLİR?

7338 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutuluyor.

Veraset tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarruflar oluyor. İvazsız intikal ise, hibe yolu ile veya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisaplara deniyor.

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden kimse oluyor.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ:

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;

c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.

Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor.