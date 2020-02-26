Vatandaşı isyan ettiren ücretlerle ilgili kritik adım! Merkez Bankası'na devredildi

Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa'da çok kritik bir değişiklik yer aldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler alarak ekonomik çıkarlarını koruyup, zararlarını tazmin etmek için yürürlükte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklik; uzun yıllardır gündeme gelen ve bir çok düzenlemeye de konu olan bankaların kredi kullanımı ve kart hizmetlerinde müşterilerinden aldığı ekstra ücretleri kapsıyor.

BDDK'DAN ALINIP MERKEZ'E DEVREDİLDİ

Kanuna eklenen yeni maddeyle, tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda olan tüm yetkiler, Merkez Bankası'na verilmiş oldu.

Kanuna eklenen yeni maddeyle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi şu şekilde değiştirilmiş oldu;

Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez.

TÜKETİCİYİ KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK

Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.