Vatandaşa dört koldan ucuz kredi fırsatı

Koronavirüs salgını sonrası normalleşmeye kamu bankalarından düşük faizli kredi destek paketi geldi. Ziraat, Halk ve Vakıfbank ortak açıklamasında normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketi hayata geçirdiğini duyurdu. ‘Konut kredisi’, ‘taşıt kredisi’, ‘sosyal hayatı destek’ ve ‘tatil destek’ adıyla duyurulan kredilere başvurular ise bu hafta başlıyor. Konutta aylık faiz yüzde 0.64’e, taşıtta yüzde 0.49’a, tüketici kredisinde yüzde 0.55’e, tatil kredisinde ise yüzde 0.67’ye çekildi. Böylece kredilerde tarihi düşük seviyelere inildi. Konut kredisinde en düşük faiz oranı yüzde 0.67 ile 2013 yılı mayıs ayında görülmüştü.

BAKAN DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamada yeni kredi paketinin sinyalini ‘tarihi düşük seviyede faiz’ müjdesiyle vermişti. Albayrak dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise “Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

KONUTTA TARİHİN EN DÜŞÜK FAİZİ: 0.64



Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı ise sınırlandırıldı. Sıfır konutta faiz ise 0.64 ile tarihin en düşük seviyesine indirildi.

7 YIL ÖNCEYE DÖNÜŞ

En son konut kredisinde faiz 2013 yılında 0.67 olmuştu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlanacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

BAŞVURULAR BUGÜN



Konut kredisi başvuruları bugünden itibaren şubelere yapılabilecek. Örnek ödeme tablolarına göre 100 bin liralık kredide 12 ay geri ödemesiz dönem tercih edildiğinde 15 yılda toplam 171 bin 184 lira geri ödenecek. Eşit taksit tercih edilirse geri ödeme 15 yılda 168 bin 709 lira olacak. 15 yılda 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 337 bin lira taksitleri ise 1.874 lira olacak. 300 bin liralık kredide ise taksit 2.811 lira toplam geri ödeme ise 506 bin lira olacak.

40 MİLYAR LİRA KULLANDIRILDI



Açıklamada kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaşın yararlandığı belirtildi. Bu kapsamda 40 milyar TL’ye yakın finansman imkanı kullandırıldığı kaydedildi. Söz konusu kredi paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapıldığı vurgulanarak, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları sona erdiği duyuruldu.

TAŞIT ALMAK İSTEYENE ÇİFTE PAKET



Taşıt kredisi için iki ayrı paket hazırlandı. Birincisi yerli üretime özel taşıt kredisi. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-yüzde 0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İkinci el taşıt kredilerinde ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi kullandırılacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el taşıt kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

DÜŞÜK TAKSİTLE EV VE OTOMOBİL FIRSATI



BAŞVURU 5 HAZİRAN’DA



Taşıt kredisi için başvurular 5 Haziran’da başlayacak. Yine örnek ödeme tablosuna göre binek otomobilde birinci el alımında 50 bin liralık kredi için 67 bin 647 lira geri ödenecek. Ticari araçlarda ise 50 bin liranın geri ödemesi 66 bin 43 lira olacak. Binekte 100 bin liralık kredinin 6 ay ödemesiz taksiti 2.141 lira, toplam geri ödemesi ise 115 bin 662 lira olacak.

TADİLAT YAPANA DA ÇEYİZ DİZENE DE DESTEK



Sosyal destek kredi paketi de iki seçenekli uygulanacak. Firma katkı paylı tüketici kredisinde yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek de amaçlanıyor. Buna göre; firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile kredi kullandırılacak. Faturalı tüketici kredisinde ise azami 30 bin lira 6 ay ödemesiz 60 aya kadar yüzde 0.82 faiz oranıyla kredi kullandırılacak.

TATİL KREDİSİNİN ÖDEMESİ DOKUZ AY SONRA BAŞLIYOR



Turizm sektörünü desteklemek ve vatandaşın rahat tatil yapmasını sağlamak için de iki farklı paket geliştirildi. Birincisi tatil destek tüketici kredisinde kamu bankaları aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için kredi sağlanacak. Başvuran müşterilere 10 bin TL’ye kadar yüzde 0.67 faizle 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile kredi sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. İkincisi ise tatil destek kredi kartı uygulaması. Kartla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz tatil satın alınması sağlanacak.

SEKTÖRLERDE BAYRAM HAVASI

KONUTTA BÖYLE BİR İMKAN DAHA GELMEZ



İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde böyle bir can suyu, tüm sektörleri tetikleyecektir. Söz konusu konut kredi faizi, taksitleri ve veda bugüne kadar sunulan en iyi avantajları bir arada barındırıyor.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Bekleyen konut talebini hareketlendirebilir ve yıl sonunda yine 1 milyonun üzerinde satışla Avrupa lideri olabiliriz.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Sektörümüzde yine benzeri görülmemiş imkanlarla karşı karşıyayız. Bu sayede haziran itibarıyla toparlanma dönemi başlayacak.

İÇ TURİZM İÇİN İTİCİ GÜÇ OLACAK



Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin: Tatil kredisinin iç turizmi harekete geçirme noktasında itici güç olacağını düşünüyoruz. Tatil kredisinin şehir otellerine etkisi kısıtlı olabilir. Sektörümüz adına iyimseriz. Haziran ayının ikinci haftası itibarıyla hareketlenmenin başlamasını umut ediyoruz.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Tatil kredisinin sektörümüzde hareketlilik ve canlılık yaratmasını bekliyoruz. Normalleşme adımları çerçevesinde seyahat acentalarımız da misafirlerini bekliyorlar. Özellikle yaz dönemi ve eylülde iç pazarda talep yükselecek.

İKİNCİ EL OTODA BÖYLE KAMPANYA GÖRMEDİK



Toyota Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Devletimizin devreye aldığı bu destek otomotiv sektörünü hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacaktır. Geçen yılki satış adetlerine ulaşacak olmamızın önü açılacaktır.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ikinci el için böyle bir faiz kampanyası görmedik. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız.

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu: “Açıklanan bu paket sektöre çok önemli bir destek oldu. ikinci el pazarı hareketlendireceği gibi, fiyatların da dengelenmesine katkıda bulunacak”

ÖZEL BANKALARA ‘SIRA SİZDE’ ÇAĞRISI



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketlerinin yerli üretimi canlandırmak açısından önemine dikkati çekerek, “Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli” çağrısı yaptı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Düşük faizli kredi destek paketini, ekonominin lokomotif sektörleri olan inşaat, otomotiv ve turizmi destekleyecek olması bakımından çok değerli buluyoruz” dedi.