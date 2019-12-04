Varlık Fonu'ndan petrokimya tesisi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF’nin özel sektör veya yabancı sermaye işbirliklerine dayanan petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü.

2021’DE BAŞLAYACAK

TVF’den edinilen bilgiye göre, dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan fon, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacak. Türkiye Varlık Fonu’nun yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021’de başlanacak. En son eylül ayında Rönesans Holding de, yabancı ortaklarıyla birlikte Ceyhan’da hayata geçirilecek 1.4 milyar dolarlık petrokimya yatırımı için anlaşma imzalamıştı.

CEYHAN ENERJİ MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Söz konusu rafineri ve petrokimya kompleksi, Ceyhan’ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine destek sağlayacak. Projeyle, bölgede petrokimya üssü ve kimya kümelenmesi geliştirebilmek adına ihtiyaç duyulan ham maddelerin üretilmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi sağlanacak. Türkiye’nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80’inden fazlası ithal edilirken, 2018 yılında bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Söz konusu yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

İNŞAATINDA 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen projenin, dünyada örnek gösterilen yatırımlar arasında yer alması hedefleniyor. Varlık Fonu, yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.