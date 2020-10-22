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22 Ekim 2020 Perşembe 21:55 | Son Güncelleme:

Varlık Fonu'nda 2 saatlik zirve

Varlık Fonu'nda 2 saatlik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yaptı.

Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşti. Turkcell’in Türkiye Varlık Fonu’na geçmesinin önünü açan genel kurulun hemen ertesi günü yapılan toplantı 2 saat sürdü.

Toplantı öncesi dün bir açıklama yapan Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez “1,5 yıldır devam eden ve gece gündüz çalışarak ş yürüttüğümüz hisse devri sürecini başarıyla tamamladık. Turkcell’in, bünyesinden yeni dünya markaları doğuracağına inanıyoruz” diye konuştu. 

ERDOĞAN BAŞKANLIK ETTİ

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Erdoğan’ın başkanlığında, Başkan Vekili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üyeler Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez’den oluşuyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Markar Esayan son yo

22 Ekim 2020 Güncel Haberler

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