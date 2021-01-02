Van'a yatırımcı akını

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında hayata geçirilen Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Van’da kurulması planlanan 40 fabrika için 100 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlandı. Van ekonomisinin canlandırılması ve istihdamın artırılması amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent’te doluluğun yüzde 100’e ulaşması üzerine ikinci etap için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde tahsis edilen 100 hektarlık alanda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) desteğiyle kurulacak fabrikalar için parseller oluşturuldu.

İLK ETAPTA 40 TESİS

İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede 70 parselde yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için yatırıma hazır hale getirildi. 16 milyon liralık yatırımla 15 bin kişiye iş imkanının sağlanacağı proje, kentte büyük heyecan yarattı. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, şunları söyledi: “Bölge dışına göç etmek zorunda kalan gençlerimiz, şimdi yeni istihdam alanları oluşturulmasıyla tersine göçe başladı. İstihdam edilen 3 bin gencin yaklaşık yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor.”

15 BİN GENCE İSTİHDAM



Yatırımcılardan gelen yoğun talepten dolayı Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Projesi’ni başlattıklarını dile getiren Güray, yer tahsisine başlayacaklarını ifade etti. Güray, şunları kaydetti: “İlk etapta 100 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümünün altyapısını bitirdik. Burası tam doluluğa ulaştığı zaman 15 bin gencimizi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Yoğun bir yatırım talebi alıyoruz. Daha projeye başlamadan 4 kurumsal firmayla ön anlaşma sağladık. Kısa sürede 42 hektar dolar.”

