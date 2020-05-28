Van TOKİ kura sonuçları 2020 açıklandı mı? TOKİ Van Erciş kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Van TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çekilişleri coronavirüs salgını nedeniyle ertelenmiş daha sonradan da seyircisiz olmak kaydıyla yeniden başlamıştı. TOKİ Van Erciş kura çekilişi ise bugün gerçekleştiriliyor. 400 konut projesinde hak sahipleri dairelerine kavuşuyor. TOKİ Van Erciş kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oldu mu? sorusunun yanıtı sizlerle…

TOKİ VAN ERCİŞ KURA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Van Erciş 400 konut projesi için kura çekilişi bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Kura çekilişini TOKİ sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

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ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.