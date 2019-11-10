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  3. VakıfBank'tan ilk 9 ayda ekonomiye 330 milyar destek

VakıfBank'tan ilk 9 ayda ekonomiye 330 milyar destek

VakıfBank'tan ilk 9 ayda ekonomiye 330 milyar destek

VakıfBank, yılın ilk 9 ayında reel ekonomiye 330 milyar TL katkı sağladı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “9 ayda ulaştığımız 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin 4. büyük bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte milli ekonomiye  katkı sağlamaya devam ettik. Bankamızın nakdi kredileri yıllık yüzde 10.2 artış göstererek 260 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımız, tarihimizde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10.3’e yükseldi” ifadelerini kullandı. 

MEVDUATTA %20.3 ARTIŞ

Mevduat ve mevduat dışı fonlama tarafında da başarılı bir dönemi tamamladıklarını vurgulayan Üstünsalih, şunları söyledi: “Mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 20.3 büyümeyle yüzde 10.5 olan sektör ortalamasının neredeyse iki katı oranında artış kaydederek 230 milyar TL’ye ulaştı.”


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