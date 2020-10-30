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30 Ekim 2020 Cuma 23:43 | Son Güncelleme:

VakıfBank'tan ara dönem getirili mevduat

VakıfBank'tan ara dönem getirili mevduat

VakıfBank, tasarruf etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterileri için yeni bir ürün geliştirdi.

‘Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı’ adını taşıyan ürünle müşteriler tasarruflarını kazanç kaybı yaşamadan belirli periyodlarla kullanabilecek.

Aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde tasarruflarının ne getiri sağlayacağını bilen VakıfBank müşterileri, bu getirileri yine aynı periyodlarla vadeleri bozulmadan kullanabiliyor.

SIFIR STOPAJ UYGULANACAK

Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı açtıran VakıfBank müşterileri, bir yıldan uzun vade ile açılan TL para birimindeki mevduatlara getirilen stopaj avantajından da yararlanabiliyor. 2020 yılının sonuna kadar açılacak TL para biriminde gelir vergisi stopaj oranı yüzde sıfır olarak uygulanıyor.

PANDEMİYE ÖZEL ÜRÜN

Sektöre ve müşterilerine yönelik sundukları ürünlerle toplumun her kesimine dokunmayı amaçladıklarına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı, daha geniş kesimin düşük limitlerle açtırabileceği, bir yandan avantajlı kazançlar sağlarken diğer yandan da belli periyodlarla ihtiyaçları için bu getirileri çekebileceği özel bir ürün oldu” dedi. Çelebi “İnanıyorum ki bu hesap, pek çok kişinin aklında bulunan ‘pandemi şartlarında nasıl tasarruf edilir’ sorusuna da bir yanıt olacak” diye konuştu.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

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