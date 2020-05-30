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  3. VakıfBank'ın yeni marka yüzü İnal
30 Mayıs 2020 Cumartesi 02:25 | Son Güncelleme:

VakıfBank'ın yeni marka yüzü İnal

VakıfBank'ın yeni marka yüzü İnal

VakıfBank, iletişim çalışmalarında sevilen oyuncu Bülent İnal ile işbirliği yapacak. İnal, bankanın reklamlarında oynayacak, sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında VakıfBank'ın yüzü ve sesi olacak.

İşbirliğin imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bülent İnal’ın toplumun her kesimi tarafından sevilen bir sanatçı olduğunu belirterek, “Sayın İnal bizim iç ve dış sesimizi çok güzel şekilde yansıtacak. Bizlerin markamıza karşı hissettiğimiz bağlılığı ve inancı bizimle aynı şekilde hissedip bu ruhu müşterilerimize aksettireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.


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