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24 Aralık 2020 Perşembe 02:52 | Son Güncelleme:

VakıfBank'a 2.4 milyon yeni dijital müşteri

VakıfBank'a 2.4 milyon yeni dijital müşteri

VakıfBank, son bir yıl içinde yaklaşık 2,4 milyon yeni dijital müşteri kazandı.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, dijital çağ olarak adlandırdıkları bu süreçte, geleceğin bankacılığını tasarladıklarını ve öncü rol üstlendiklerini belirterek “Pandemi sürecine dijital olarak hazır girmenin avantajlarını müşterilerimizle birlikte yaşadık. Milyonlarca interaktif etkileşim sağladık. Toplamda 9 milyon dijital müşteri sayısına ve şube dışı kanallardan yapılan işlem sayısında yüzde 95 oranına ulaştık” dedi.

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