VakıfBank, 'VBanko Çek'le ticareti garanti altına alıyor

Reel ekonomiye destek olacak uydulamalarına devam eden VakıfBank, yeni ürünü ‘VBanko Çek’le ‘müşterilerinin imzasının yanına kendi adını yazarak’ ticaretin dünyasını değiştiriyor. Bu ürünle büyük küçük tüm işletmelerin çekleri, limitleri dahilinde garanti altına alınıyor. Açıklamaya göre; müşteri, ödeme gününde, hesap bakiyesi yetersiz olsa bile ödeme garanti limitinden karşılanıyor, keşidecinin çek bedelini bankaya daha sonra ödemesine de imkan sağlanıyor. Böylece VakıfBank çek müşterileri herhangi bir ödeme problemi yaşamıyor, teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştiriyor.

LİMİT TESPİT EDİLİYOR

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları söyledi: “Yeni uygulamamızla firma özelinde finansal durum ve çek ödeme performansı birlikte değerlendirilerek ‘Çek Garanti Limiti’ tespit ediyoruz. Tahsis edilen bu limit içerisinde kalmak kaydıyla müşterilerimiz çek yapraklarının her birine istediği miktarda bankamız garanti tutarını belirleyerek VakıfBank ‘VBanko Çek’ talebinde bulunabiliyor.”

ÖDEMELER AKSAMIYOR

Üstünsalih, “Böylelikle her bir çek için ödeme garantisi sunuyoruz. Bu uygulamayla ticaret erbabının çeklerini garanti altına alarak ödemelerini aksatmadan işlerini yürütmelerini, sadece müşterilerimizin değil, onların da müşterilerinin ticaretini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.”