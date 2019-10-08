VakıfBank, 'VBanko Çek'le ticareti garanti altına alıyor
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Yeni ürünümüz ‘VBanko Çek’ uygulamasıyla ticaret erbabının çeklerini garanti altına alarak, ödemeleri aksatmadan işlerini yürütmelerini amaçlıyoruz” dedi.
Reel ekonomiye destek olacak uydulamalarına devam eden VakıfBank, yeni ürünü ‘VBanko Çek’le ‘müşterilerinin imzasının yanına kendi adını yazarak’ ticaretin dünyasını değiştiriyor. Bu ürünle büyük küçük tüm işletmelerin çekleri, limitleri dahilinde garanti altına alınıyor. Açıklamaya göre; müşteri, ödeme gününde, hesap bakiyesi yetersiz olsa bile ödeme garanti limitinden karşılanıyor, keşidecinin çek bedelini bankaya daha sonra ödemesine de imkan sağlanıyor. Böylece VakıfBank çek müşterileri herhangi bir ödeme problemi yaşamıyor, teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştiriyor.
LİMİT TESPİT EDİLİYOR
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları söyledi: “Yeni uygulamamızla firma özelinde finansal durum ve çek ödeme performansı birlikte değerlendirilerek ‘Çek Garanti Limiti’ tespit ediyoruz. Tahsis edilen bu limit içerisinde kalmak kaydıyla müşterilerimiz çek yapraklarının her birine istediği miktarda bankamız garanti tutarını belirleyerek VakıfBank ‘VBanko Çek’ talebinde bulunabiliyor.”
ÖDEMELER AKSAMIYOR
Üstünsalih, “Böylelikle her bir çek için ödeme garantisi sunuyoruz. Bu uygulamayla ticaret erbabının çeklerini garanti altına alarak ödemelerini aksatmadan işlerini yürütmelerini, sadece müşterilerimizin değil, onların da müşterilerinin ticaretini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.”
ESNAFA, KOBİ’YE DESTEĞE DEVAM
Esnaf, KOBİ, tüccar ve sanayicilere kesintisiz destek verdiklerini hatırlatan Üstünsalih, “Yakın geçmişte e-teminat mektubu gibi dijital çözümlerimizden TLREF’e endeksli ticari kredilerimize kadar pek çok yeniliğe imza attık. TLREF’e endeksli kredi ürünümüzle ticari işletmeler, daha uzun vadede daha uygun koşullarda borçlanabiliyor. Özellikle KOBİ’lerimizin dış ticaret yapabilmesi açısından bu tür ürünler kolaylık sağlıyor” ifadelerini kullandı.
ART ARDA FAİZ İNDİRİMİ
ekonomideki tüm olumlu gelişmeleri müşterilerine yansıttıklarını belirten Üstünsalih, “Kredilerde art arda indirim gerçekleştirdik. Son 50 günde ticarette heyecana ve canlanmaya neden olan faiz indirimlerini pek çok ürünümüzle destekliyoruz” dedi.
UYGULAMA YAYGINLAŞTIKÇA NAKİT İHTİYACI DA AZALACAK
Bu uygulamayla ticaretin güven üzerinden finanse edilmeye başlanacağına dikkat çeken Üstünsalih, şöyle devam etti: “VakıfBank ‘VBanko Çek’le tek muhataplı teminat mektuplarında tesis edilen garantörlüğü çek yapraklarına da vererek dolaşıma sürüyoruz. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla müşterilerimiz daha az nakit kredi kullanma ihtiyacı duyacağından işletmelerin faiz giderleri de düşecektir.”