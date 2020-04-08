Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman açıklanır? VakıfBank 6 ay ertelemeli kredi şartı ne? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu bankaları tarafından verilen ihtiyaç destek kredisi hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları açıklanacak. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir

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VAKIFBANK 6 AY ERTELEMELİ KREDİ ŞARTI NE?



Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)

10.000 36 ay 6 ay 376

7.500 36 ay 6 ay 282

5.000 36 ay 6 ay 188

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşteriler;

- 10.000,-TL’ye kadar,

- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.

Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.

GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.