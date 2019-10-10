Vakıfbank, Halkbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama: 0.49 taşıt kredisi şartları nedir?

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama işlemleri arama motorunda yoğun olarak yapılmaya başladı. Araç sahibi olmak isteyenler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kampanya başlatıldı. 0.49 ve 0.69 faiz oranı ile satın alabilecek otomobil firmaları da belli oldu. Sıfır araç satışlarını hareketlendirmek için atılan bu adım sonrası 0.49 taşıt kredisi şartları nedir? merak ediliyor. İşte 0.49 taşıt kredisi veren bankalar ve Vakıfbank, Halkbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama işlemleri..



TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARA VERİLİR?

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Toyota ve Mercedes katılmıştı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault, Toyota; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşmayla Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri ciddi oranda düşmüştü.

% 0.49’DAN BAŞLIYOR

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019’a kadar sürecek.

AYLIK TAKSİT 1.545 TL

Örneğin, 50 bin lira kredi için, yüzde 0.49 faizden 36 ay vadede taksit tutarı 1545 lira oluyor. Aynı faiz oranından 120 bin TL kredi için 18 ay 7 bin 45 TL taksit ödeniyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.