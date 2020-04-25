Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi şartları ne?

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvuruları sürüyor. Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi şartları ne? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 10 bin TL temel ihtiyaç kredisine dair tüm detaylar haberimizde..

6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

6 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NE?



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

10 BİN TL KREDİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?



10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN:İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.