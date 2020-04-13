6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisine dair araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli kredi sonucu nasıl öğrenilir? 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredi şartı nedir? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Bankalar hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. İşte kredi hakkında tüm merak edilenler..

6 AY ERTELEMELİ KREDİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.

6 AY ERTELEMELİ TEMEL İHTİYAÇ KREDİ ŞARTI NEDİR?



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.