Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi şartları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı. Kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunuyor. 6 ay ertelemeli kredi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

6 AY ERTELEMELİ TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NELER?



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

10 BİN TL KREDİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN:İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.