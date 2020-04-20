Vakıfbank esnaf kredisi şartları nelerdir? Vakıfbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Vakıfbank Esnaflara özel olarak, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 20.000 TL den 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor. Vakıfbank esnaf kredisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?



Vakıfbank Esnaflara özel olarak, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 20.000 TL den 50.000 TL’ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor. Ayrıca Vakıfbank’tan Esnaflara özel 3 farklı geri ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Bunlar;

Sabit taksitli ödeme planı

Değişken taksitli ödeme planı,

Taksit ertelemeli ödeme planı,

Seçeneklerle ödeyebiliyor.

Vakıfbank esnaf destek kredi kampanyasından kredi kullanılabilmesi için ayrıca Businesscard ve Kredili Bankomat ürünü alması ve bankanın kredi haricinde müşterisi olma zorunluluğu da bulunmaktadır.

VAKIFBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vakıfbank esnaf kredisi için başvurular bankanın resmi internet sitesinden ya da şubelerinden direkt olarak yapılmaktadır. Şube ya da internet üzerinden yapılan başvurularda başvuru formunu doldurduktan sonraki günleri takip eden günler içerisinde kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi alma uygunluğu için gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Tarafınıza olumlu sonuçlu yapılan bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabileceksiniz. Başvurunuzun olumsuz bulunması halinde de ayrıca yine tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.