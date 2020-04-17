Vakıfbank destek kredisi şartları neler? Vakıfbank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı

Vakıfbank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilere finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kredi desteği kapsamında 6 ay erteleme avantajı sunuluyor. Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi şartları ve merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından sunulan temel ihtiyaç kredisinin şartı hanehalkı gelirinin aylık 5 bin lira ve altında olması.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları açıklanacak. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)

10.000 36 ay 6 ay 376

7.500 36 ay 6 ay 282

5.000 36 ay 6 ay 188

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşteriler;

- 10.000,-TL’ye kadar,

- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.

Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.

GERİ ÖDEME PLANI

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.