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11 Eylül 2020 Cuma 14:39 | Son Güncelleme:

V tipi toparlanma nedir? V tipi toparlanma ne demek?

V tipi toparlanma nedir" V tipi toparlanma ne demek"

V tipi toparlanma hakkında detaylı araştırma yapılıyor. Bakan Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde bahsettiği, 'İkinci yarıda "V" tipi toparlanma bekliyoruz' açıklamasında bulundu. V tipi toparlanma ekonomik terimler arasında sıkça kullanılmaktadır.

V tipi toparlanma konusu hakkında açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bakan Albayrak yaptı. Bakan Albayrak, 'İkinci yarıda "V" tipi toparlanma bekliyoruz' dedi. Konu üzerine vatandaşlar araştırma yapmaya başladı.

V TİPİ TOPARLANMA NEDİR?

"V" tipi toparlanma; ekonomide sert düşüşün ardından toparlanmanın da aynı ölçüde hızlı olacağı görüşünü yansıtırken, zamanlama açısından da daha kısa bir süreye işaret ediyor.

"En iyi ihtimal" olarak nitelendirilen "V" tipi toparlanmayı öngörenler arasında ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard bulunuyor.FOMC üyeleri Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ile Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise "V" tipi toparlanmanın mümkün olmadığını dile getiriyor. 

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