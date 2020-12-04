Uzmanlardan gram altın uyarısı!

Doların yükselmesine paralel olarak tekrardan yükselişe geçen gram altın an itibarı ile 461 liradan işlem görüyor. 11 Aralık'ta başlayacak koronavirüs aşısına paralel kısa vadede altın fiyatlarını düşeceğini belirten uzmanlar, küçük ölçekli ve büyük ölçekli yatırımcı için, "Her yükseliş satış fırsatı olabilir" uyarısında bulundu.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 461 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 lira, Cumhuriyet altını da 2.992 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Stratejist Cüneyt Paksoy, "400-450 bandında kaldıkça gram altın alım fırsatıdır. Ons altın yukarı yönde 2000-2200 doları geçerse orta vadede gram altın 550 lirayı geçer." dedi

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇECEK?

Normal şartlarda altının 3-4 yılda masada olacağını belirten Stratejist Cüneyt Paksoy şunları söyledi:

"ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNDE GİTMEYE DEVAM DECEK"

Virüsün yarattığı tahribatın dünyadaki borç miktarını ciddi şekilde arttırdığını söyleyen Paksoy, "İtalya'dan gelen 'borçlarımızı silin' çağrısı bu bağlamda önemli. Demek ki Batı'da büyük bir problem var. ABD de aynı şekilde. Finansal sektörde bir risk var. ABD'nin Çin'le olan ticaret savaşları daha güçlü bir döneme girecek. İklimsel değişimler var. Özetle birçok riski barındıran dünya ekonomisi kendine yön ararken altın fiyatları ara ara düşüş gösterse de yukarı yönde gitmeye devam edecekctir." dedi.

"ALTINDA ÖNCEKİ ZAMANLARIN COŞKUSU OLMAYACAK"

Altın fiyatlarına yönelik gelişmeleri 24 TV'ye değerlendiren Ekonomist Belgin Maviş ise, "Altından tamam mı devam mı? sorusuna elbette devam ama önceki zamanların coşkusu olamayacak. Burada tabii ki geri çekilmeler olacak. Gramda 450 liranın altındaki geri çekilmeler yeni alım fırsatları yaratabilir." dedi.

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Ekonomist Belgin Maviş şunları söyledi:,

"Altının hem ons fiyatının hep gram altın fiyatında yaşanan yukarı yönlü artışların arkasındaki sebep ne aşı ne de piyasalardaki risk iştahı. Petrol fiyatlarındaki OPEC toplantısının ertelenmesi sonrasındaki sert geri çekilmedir. Bunun dikkate alınması gerek"