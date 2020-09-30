Uzman Erbaş alımları ne zaman yapılacak? MSB Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları 2020

MSB Uzman Erbaş alımı her yıl belirlenen tarihlerde yapılıyor. Alımlar ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki personel eksikliğini gidermek amaçlanıyor. Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ise adayların tabi tutulacakları kriterleri listeliyor.

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MSB JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde mevcut durumda devam eden faaliyetler ve duyurular ise resmi internet sitesi üzerinde bulunuyor. Ek uzman erbaş ataması duyurularının takibini detaylı bir şekilde oradan yapabilirsiniz.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI