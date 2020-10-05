Uzlaşmayla 207 milyon lira vergi cezası silindi

Geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında 43 bin 562 dosyada uzlaşmaya varılırken, uygulama sonrasında borçlu mükellefler yaklaşık 207 milyon lira cezadan kurtuldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 45 bin 262 dosya başvurusu yapılırken, 43 bin 562 dosyada uzlaşmaya varıldı.

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Bu dosyalar çerçevesinde 130 milyon 487 bin lira vergi uzlaşma konusu olurken, uzlaşma sonucu vergi tutarı 125 milyon 123 bin lira olarak belirlendi. Bu vergilerin ödenmemesi sonucu ortaya çıkan 255 milyon 988 bin liralık ceza uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 48 milyon 937 bin lira olarak tespit edildi. Öte yandan vergi kaçıran mükellefler ise maliye ekiplerinin merceğine takıldı. GİB’in 81 ilin vergi dairesi müdürlerince 2019 yılında toplam 5 bin 279 vergi inceleme raporu düzenlendi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda söz konusu mükelleflere 37 bin 374 lira usulsüzlük, 14 milyon 445 bin 847 lira özel usulsüzlük, 204 milyon 106 bin 553 lira vergi ziyaı cezası kesildi.