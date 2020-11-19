Uzaya ilk poliçe

Türkiye Sigorta ve Türkiye’nin tek uydu operatörü olan Türksat önemli bir işbirliğine gitti. Yapılan sigorta poliçesiyle Türkiye’nin uzaydaki gözleri olan ve toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uyduları ‘Türksat 3A’, ‘Türksat 4A’ ve ‘Türksat 4B’ 1 yıl süreyle Türkiye Sigorta tarafından sigortalanıyor ve olası risklere karşı 2.225.000.000 TL değerinde teminat sağlanıyor.

‘GÖKTAŞI’ GÜVENCESİ



Türkiye Sigorta’nın ilk poliçesi de Türkiye’nin en büyük doğalgaz keşfi olan Tuna-1 kuyusu için yapılmıştı. Düzenlenen ‘Yörüngedeki Uydu Operasyon Sigorta Poliçesi’, yangın ve ek teminatlarını içermesinin yanında uydular yörüngede görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı da güvence sunuyor. İşbirliğiyle Türkiye Sigorta’nın hizmet sınırları uzaya ulaştı. Türksat 3A uydusu 13 Haziran 2008, Türksat 4A uydusu 14 Şubat 2014, Türksat 4B ise 16 Ekim 2015’te uzaya gönderilmişti. Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, “Bu anlaşmayla hem ülkemizin hem de şirketimizin kaynaklarına koruma sağlayacağız. Bu yıl filomuza katılacak olan Türksat 5A ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak Türksat 5B uydularıyla şirketimiz, 5 adet aktif uyduya sahip olacak” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN DEĞERLERİ UZAYDA DA GÜVENDE



Etki alanlarını Türkiye’nin değerlerini büyütmek üzere genişlettiklerini belirten Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli de, şunları söyledi: “İlk poliçemizi Tuna-1 kuyusuna düzenlemiş ve yerli ve milli yatırımlara teminat vermeyi sürdürerek; daha güçlü bir geleceğin inşası yönünde Türkiye’nin kararlı duruşunda yerimizi alacağımızı belirtmiştik. Bugün de Türkiye’nin değerlerini uzayda da güvence almanın gururunu taşıyoruz.”