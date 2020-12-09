Uzay istasyonu ile ilk telsiz görüşmesi

İstasyonda görevli astronot Victor Glover ile gerçekleştirilen görüşmeyi, Pakdemirli ve öğrenciler yaptı. Pakdemirli, “Bu telsiz görüşmesi, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşti” dedi.

YERLİ OTOYA DESTEK



Bugüne kadar uzaya 100’den fazla meteorolojik uydu fırlatıldığını belirten Pakdemirli “Yerli otomobilimiz TOGG’a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda çalışma başlattık” diye konuştu.

OKULLARA METEOROLOJİK İSTASYON KURULACAK



Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Protokole göre bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik istasyon kurulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı imza töreninde konuşan Pakdemirli, teori ve pratiğin etkin bir şekilde birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Selçuk ise “Bu protokolle başlayacak çalışmada, öncelikle BİLSEM’lere hava gözlem istasyonları kurulacak. Böylece özel yetenekli öğrencilerimizin, iklimin canlılar ve dünyamız üzerindeki etkisi hakkında bilinçlenmeleri ve hava olayları hakkında bilimsel bilgiler edinmelerini sağlayacağız” dedi.