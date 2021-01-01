01 Ocak 2021 Cuma 13:49 | Son Güncelleme:
Üsküdar'da 280 m2 daire satışa çıkarıldı
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi'nde 280 m² daire İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi Müdürlüğü Üsküdar'da 280 m² daire daireyi açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek ihalede satacak.
Konutu satın almak isteyenler, 30 Mart Birinci Satış Günü 30 Mart 2021 ve İkinci Satış Günü 29 Nisan’da açık artırmaya katılabilecek.
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