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01 Ocak 2021 Cuma 13:49 | Son Güncelleme:

Üsküdar'da 280 m2 daire satışa çıkarıldı

Üsküdar'da 280 m2 daire satışa çıkarıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi'nde 280 m² daire İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi Müdürlüğü Üsküdar'da 280 m² daire daireyi açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek ihalede satacak.

Konutu satın almak isteyenler, 30 Mart Birinci Satış Günü 30 Mart 2021 ve İkinci Satış Günü 29 Nisan’da açık artırmaya katılabilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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