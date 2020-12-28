28 Aralık 2020 Pazartesi 13:08 | Son Güncelleme:
U.S. Polo Assn. ‘den 5 katlı amiral mağaza!
U.S. Polo Assn. (USPA), 13.000 metrekarelik amiral mağazasını İstanbul'un tarihi semtlerinden Laleli'de açtı.
Türkiye’de 218 mağaza sayısına ulaşan U.S. Polo Assn. İstanbul’un merkezinde faaliyete başlayan beş katlı mağazasıyla erkek, kadın ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra ayakkabı, çanta, valiz ve aksesuarlardan oluşan, Polo sporun ikonik tarzından ilham alan geniş koleksiyonlarıyla hizmet verecek.
28 kişilik çalışan kadrosuyla müşterilerini ağırlayacak olan U.S. Polo Assn. ‘ın yeni mağazası aynı zamanda Türkiye’deki en büyük metrekareye sahip mağazası olma özelliğini taşıyor.