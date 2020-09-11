Ürünlerini teslim eden 456 üreticinin kuru üzüm bedelleri hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.

AA'da yer alan haberde Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, ürününü TMO'ya teslim eden üreticilere teşekkür ederek bereketli olmasını diledi.