  • $7,466
  • 8,8428
  • 466.259
  • 1100.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Ürünlerini teslim eden 456 üreticinin kuru üzüm bedelleri hesaplarına yatırıldı
11 Eylül 2020 Cuma 10:42 | Son Güncelleme:

Ürünlerini teslim eden 456 üreticinin kuru üzüm bedelleri hesaplarına yatırıldı

Ürünlerini teslim eden 456 üreticinin kuru üzüm bedelleri hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ürünlerini teslim eden üreticilerin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün itibarıyla yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.

AA'da yer alan haberde Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, ürününü TMO'ya teslim eden üreticilere teşekkür ederek bereketli olmasını diledi.

<p>Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçında skor ne olur? Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı tüm

Lig başlıyor… Takımlar sezona hazır mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

11 Eylül Cuma günü burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları

9 Eylül tarihli güncel reyting sonuçları yayında!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.