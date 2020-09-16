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16 Eylül 2020 Çarşamba 23:58 | Son Güncelleme:

Üretime kazandırılan arazilerde verim arttı

Üretime kazandırılan arazilerde verim arttı

Hazine'ye ait tarım arazileri, 10 yıl süreyle topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere tahsis edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazine taşınmazlarının topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmasına ilişkin Milli Emlak Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımladı. Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş alanların tekrar tarıma kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında belirlenen pilot alanlarda verimin yaklaşık yüzde 26 arttığını bildirdi.

PİLOT ÇALIŞMA KONYA’DA

Pakdemirli, “2018’de başlattığımız ve pilot çalışma sahası olarak Konya Kapalı Havzası’nı seçtiğimiz proje kapsamında 11 elma bahçesiyle 15 şeker pancarı ve 13 mısır tarlası kuruldu. Bu kapsamda elma bahçelerine toprak altı sulama, mısır ve şeker pancarı tarlalarında damla sulama sistemleri kuruldu” dedi. 

<p>Ve...</p><p>Hikmet Genç Soruyor:</p><p> Yalanla dolanla işiniz yoksa rahatsızlığınız neden?</p><

Hikmet Genç Soruyor...

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