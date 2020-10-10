Üretimde çarklar durmadı! Pandemide ekonomiye 494 milyar liralık kalkan

Türkiye, ekonomi yönetiminin hızla aldığı tedbirler ve açıklanan destek paketleriyle pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgınının Türkiye’de ilk tespit edilen vaka tarihinden itibaren bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ devreye alındı. Gelinen noktada, ekonomiyi hızla toparlanma sürecine sokan söz konusu destekleri içeren paketin büyüklüğü toplam 494 milyar liraya ulaştı.

FİRMALARA DESTEK



Bu kapsamda alınan mali önlemlerin milli gelire oranı yüzde 10’u buldu. Mart ayında hızlı bir şekilde alınan tedbirlerle toplam 2 milyondan fazla mükellefin 69 milyar TL tutarındaki muhtasar, KDV ve SGK prim ödemeleri 6 ay ertelendi. Mart sonunda Halkbank tarafından ‘Esnaf Destek Paketi’ devreye alındı. Bu sayede 1.3 milyon esnafa 30 milyar liralık finansman desteği sunuldu. Ardından kamu bankaları tarafından KOBİ’ler için ‘İş’e Devam Kredi Desteği’ hayata geçirildi.

8 MİLYON KİŞİYE KREDİ



Söz konusu destekle 208 bin 661 firmaya toplam 166.7 milyar TL kaynak sağlandı. Firmalara destek sağlamak, çalışanları da korumak için ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ programı başlatıldı. Bu süreçta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için için ‘Temel İhtiyaç Desteği’ devreye alındı. 6 ayı ödemesiz olmak üzere 6 ay vadeli, 10 bin TL tutarındaki krediden toplam 7 milyon 955 bin kişi faydalandı. Toplam kredi tutarı 47.4 milyar liraya ulaştı. Çiftçilere 400 milyon lirayı aşan avans desteği sağlandı. KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Tüm bu destekler Türkiye ekonomisinin süreci en az hasarla yönetmesini sağladı. OECD, son tahminlerinde 2020 yılı boyunca pandemiden ‘en az etkilenecek’ üçüncü ülke olarak Türkiye’ye yer verdi.

1.2 MİLYON ÇALIŞANA NORMALLEŞME DESTEĞİ VERİLDİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, 159 bine yakın işverenle 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağlandığını bildirdi. Selçuk, e-SGK üzerinden başvurunun yeterli olacağına dikkati çekti. 1 Temmuz 2020’ye kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne veya Nakdi Ücret Desteği’ne başvuran işyerlerindeki bu destekten faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. Destek, 31 Aralık’a kadar sürecek.

14 MİLYON KİŞİ YARARLANDI



Kısa çalışma ödeneği ekim ayına kadar uzatılırken, söz konusu desteklerden toplamda 14 milyonu aşkın vatandaş yararlandı. Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Sosyal Destek Programı adı altında verilen destekler kapsamında toplam 34.9 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bu sayede vatandaşların pandemi sürecinde daha az sıkıntı yaşamaları sağlandı.