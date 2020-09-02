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  3. Üreticiye üç yeni ödeme
02 Eylül 2020 Çarşamba 00:12 | Son Güncelleme:

Üreticiye üç yeni ödeme

Üreticiye üç yeni ödeme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine yeni ödeme yaptıklarını duyurdu. Konya Şeker, pandemiye rağmen üretimlerini sürdürme mücadelesi veren üreticilerine 44 milyon 381 bin lira tutarında avans ödemesi yaptı.

TÜRKŞEKER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Bakan Albayrak, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker´in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL´ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız” dedi. Albayrak “Türkşeker pancar dışı ürünlerde sahaya yeni çıkmış olmasına rağmen çiftçinin gönlünde taht kurmayı başardı” diye konuştu.

TMO

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine yeni ödeme yaptıklarını duyurdu. Pakdemirli, fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayarak “Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, TMO’ya ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün (dün) itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı” dedi.

KONYAŞEKER

Konya Şeker, pandemiye rağmen üretimlerini sürdürme mücadelesi veren üreticilerine 44 milyon 381 bin lira tutarında avans ödemesi yaptı. Bununla birlikte Konya Şeker, 6 ayda üreticiye 10’uncu kez avans ödemesi yapmış oldu. Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, birinci önceliklerinin üreticinin desteklenmesi olduğunu söyledi.

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