Üreticiye üç yeni ödeme

TÜRKŞEKER



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Bakan Albayrak, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker´in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL´ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız” dedi. Albayrak “Türkşeker pancar dışı ürünlerde sahaya yeni çıkmış olmasına rağmen çiftçinin gönlünde taht kurmayı başardı” diye konuştu.

TMO



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine yeni ödeme yaptıklarını duyurdu. Pakdemirli, fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayarak “Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, TMO’ya ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün (dün) itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı” dedi.

KONYAŞEKER



Konya Şeker, pandemiye rağmen üretimlerini sürdürme mücadelesi veren üreticilerine 44 milyon 381 bin lira tutarında avans ödemesi yaptı. Bununla birlikte Konya Şeker, 6 ayda üreticiye 10’uncu kez avans ödemesi yapmış oldu. Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, birinci önceliklerinin üreticinin desteklenmesi olduğunu söyledi.

