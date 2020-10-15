Üreticiye asgari 2 bin lira destek

Emekli maaşlarındaki intibak zammı gibi çiftçiye yapılan destek ödemelerine de asgari limit geliyor. İzmir’de düzenlenen ‘Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi’ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destekler konusunda yaptığı açıklamada “2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik. Ondan sonra bu otomatik hesaplanarak hesaba yatacak vaziyete gelecek” dedi. Pakdemirli üreticiler için 12 yeni destek başlattıklarını da belirterek “32 desteğin de kapsamını genişlettik” diye konuştu.

MUZ İHRACATI YOLDA



Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı’nın 5 buçuk ayda üye sayısının 62 bine, toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını söyledi. Pakdemirli, ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye, 3,1 milyar lira hibe verdiklerini ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Türkiye’de muzla ilgili yerli üretime yüzde 140’lık bir koruma uygulandığını aktaran Pakdemirli, “Bu koruma rahmetli Özal döneminde geldi. Önümüzdeki yılın sonu itibarıyla Türkiye, muzda kendi kendine yeterliliği yakalıyor, ithalat tamamen bitiyor ve ihracata başlıyoruz. Zamanında getirilen doğru korumacılık politikasıyla gelişmeye ve artışa sebep oldu” dedi.

İTHAL SAMAN YALANI



Tohum ihracatının 17 kat artışla 157 milyon dolarlara geldiğine işaret eden Pakdemirli, “Efendim, ‘Saman ithal ediyorsunuz’... Bunların hepsi maalesef yalan söylemler. Üzülerek söylüyorum, bunu da muhalefet partisinin genelbaşkanına, ekipleri hazırlayıp bunları söylettiriyorlar. Şimdi 2 bin ton bir yerden ithalatı söylediğiniz zaman 82 bin ton ihracatı da yanında söylemeniz lazım değil mi?” diye konuştu. Gıdanı Koru Kampanyası’na değinen Pakdemirli, gelecek haftalar içinde bunun tam tanıtımını yapacaklarını dile getirdi. Kamuoyunun kampanyayı merak ettiğini aktaran Pakdemirli, herkesin ilgisini çekecek bir kampanya olacağını kaydetti.

AYDIN: TARIMDA PAYIMIZ % 65’E ÇIKTI



Zirvede konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredileri bakiyesinin 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştığını, tarım kredisi paylarının da yüzde 65’e yükseldiğini söyledi.

‘GELECEĞE NEFES’ 35 ÜLKEYE YAYILACAK



‘Toprağına Sahip Çık’ temasıyla düzenlenen zirvede konuşan Bakan Pakdemirli geçen yıl orman yangınları sonrası başladıkları Geleceğe Nefes Kampanyası’nın tarihin en başarılı kampanyalarından birisi olduğunu belirterek, “11 Kasım’da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız. Burada önemli olan ağaçla ilgili farkındalığı artırmak” dedi. Geçen yıl 11 Kasım’da 81 ilde eş zamanlı başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası’yla 11 milyon ağaç dikilmişti.

13 KİŞİ VE KURUMA ÖDÜL



Bakan Pakdemirli, Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri’nde başarı kazanan 13 kişi ve kuruluşa ödüllerini takdim etti.