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  3. Üreticilerin yeni gözdesi! Büyük rağbet görüyor, tanesi 40 liraya satılıyor

Üreticilerin yeni gözdesi! Büyük rağbet görüyor, tanesi 40 liraya satılıyor

Üreticilerin yeni gözdesi! Büyük rağbet görüyor, tanesi 40 liraya satılıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda artan tropikal meyve üretimi giderek yaygınlaşıyor. Turfanda sebze ve muz üretimiyle bilinen Gazipaşa’da, üretimi kolay ve masrafsız, fiyatı ise sebzeye göre çok çok iyi olan tropikal ürünlerin üretimi büyük rağbet görüyor. Bu ürünlerin başında ise ejder meyvesi olarak bilinen pithaya geliyor.

4 yıl önce serasında turfanda sebze üretimi yapan Mahmut Koç, aşırı masraf ve emekten bunalınca çareler aramaya başladı. Araştırmaları neticesinde serasına pithaya eken koç, çok daha düşük emek ve maliyetle ürün alındı. Ürününü yüksek fiyattan satabilen üretici Mahmut Koç, bu yıl diğer serasını da pithaya bahçesine çevirdi.

Beyaz ve kırmızı olmak üzere iki cins pithaya üreten Koç, “Beyazı büyük, kırmızısı küçük ama daha lezzetli. Bu meyve aloe veranın yenilebilen cinsi, aloe verayı vücudunuza sürüyorsunuz, bunu yiyebiliyorsunuz. Vücudu, hücreleri yenileyen bir meyve” dedi.

Hasat ayı içerisinde bulunduklarını belirten Koç, “Meyvelerimiz sürekli olmaya başladı. Hasada başladık. Bir ay içinde yeşil olanlarda olgunlaşacak. Şu an kilosunu 30 liraya veriyoruz. Yıl boyunca aynı fiyattan veriyoruz. Getirisi çok yüksek, fiyattan memnunuz” diye konuştu.

Salatalık, domates gibi turfanda sebzelere göre pithayanın bakımının çok daha kolay olduğunu söyleyen Koç, "İlaç yapmaya gerek yok. Fazla masraf olmadığı için elde ettiğiniz gelir yanınıza kar kalıyor. Fazla uğraştırmıyor işçilik yönünden. Diğer üreticilere tavsiye ediyorum. Zaten çok fazla talep var bu ürüne artık. Tezgahta tanesi 30-40 liraya satılıyor. Biz kilosunu satıyoruz” şeklinde konuştu.

Pithaya bahçesine dönüştürdüğü serasından gelecek yıl ürün almaya başlayacağını dile getiren Koç, “Bir önceki serada pithaya yetiştirmeye başladık. Oradan yeterli kazancı alınca sebze seramızı da pithayaya çevirdik. Bir yıl sonra da buradan meyve alacağız” dedi.

İHA


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