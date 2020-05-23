Üreticiden markete fiyat 5.3'e katlanıyor

Ramazan sonunda fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide havuç, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber ve üreticide kuru soğan olduğunu belirten Bayraktar, “Markette 21, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 10, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü oldu, markette 5, üreticide 11 üründe fiyat değişmedi” dedi. Bayraktar, markette fiyat düşüşünün en fazla yüzde 58.48 ile sivri biberde görüldüğüne dikkat çekti.