23 Mayıs 2020 Cumartesi 05:05 | Son Güncelleme:
Üreticiden markete fiyat 5.3'e katlanıyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan'ın son günlerinde, üretici ve market fiyat farkının 5.3 kata kadar ulaştığına dikkati çekti.
Ramazan sonunda fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide havuç, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber ve üreticide kuru soğan olduğunu belirten Bayraktar, “Markette 21, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 10, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü oldu, markette 5, üreticide 11 üründe fiyat değişmedi” dedi. Bayraktar, markette fiyat düşüşünün en fazla yüzde 58.48 ile sivri biberde görüldüğüne dikkat çekti.