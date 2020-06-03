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  3. Unutulan hesaplara BDDK'dan 3 ay süre
03 Haziran 2020 Çarşamba 03:39 | Son Güncelleme:

Unutulan hesaplara BDDK'dan 3 ay süre

Unutulan hesaplara BDDK'dan 3 ay süre

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle kolaylık sağladı.

BDDK’nın Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatılarak 15 Haziran’dan 15 Eylül’e ertelendi. Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül’e kadar TMSF’ye devredilebilecek. 


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