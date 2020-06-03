Unutulan hesaplara BDDK'dan 3 ay süre

BDDK’nın Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatılarak 15 Haziran’dan 15 Eylül’e ertelendi. Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül’e kadar TMSF’ye devredilebilecek.