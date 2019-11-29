Ünlü yatırım gurusundan Türk lirası tavsiyesi

Boğaziçi Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli şirketlerle görüşmek üzere İstanbul'a gelen dünyaca ünlü 'yatırım gurusu' Mark Mobius Türk ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu ve yatırımcılara önemli tavsiyeler verdi. Uzun yıllar çalıştığı ve burada çalışırken 'efsane' haline geldiği yatırım firması Franklin Templeton'dan ayrılan Mobius 2018 yılında Mobius Capital Partners'ı kurdu.

Mobius Türk yatırımcılara ne tavsiyelerde bulunabileceğinin sorulması üzerine ise "Türk Lirası almalarını tavsiye ediyorum çünkü şu anda çok ucuz durumda. Elinizde Türk Lirası varsa ve bununla iyi Türk şirketlerine yatırım yaparsanız paranızı dolarda tutmaya göre çok daha fazla kazanç sağlarsınız. Dolarda faiz oranlarının düşüşte olduğunu unutmamanız gerekiyor. Hatta Trump negatif faiz istiyor. Bu yüzden Türk yatırımcıların, Türk Lirası’yla Türk şirketlerine yatırım yapması gerekiyor. Sermaye getirisi yüksek ve kâr payı dağıtan şirketleri bulsunlar. Bizim kullandığımız kriter budur" açıklamasında bulundu.

'HERKES VARLIKLARININ YÜZDE 10'UNU FİZİKSEL ALTINDA TUTMALI'

Mobius bunun yanında altın fiyatlarının da yükselmeye devam edeceğini düşündüğünü vurgulayarak "Herkes varlıklarının yüzde 10’unu fiziksel altında tutmalı. Bence dolar bazında altın fiyatı yükselecek. Dolar şu anda güçlü ancak sonsuza kadar güçlü kalamaz. Ancak altını asıl cazip kılan para arzının artması. Merkez bankaları sisteme para pompalamaya devam ediyor. Bunun yanında kripto paralar da var. Kripto paraların büyüklüğünü kimse bilmiyor. Kripto paralar ‘para nedir’ sorusunu gündeme getirdi. Bunun nihai cevabı altındır" değerlendirmesinde bulundu.

'TCMB'DEN YENİ FAİZ İNDİRİMLERİ GELECEKTİR'

ABD ile ilişkilerin yanında piyasların merak ettiği başka bir konu ise Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği. Mobius bu konudaki öngörüsünü şöyle ifade etti: " Muhtemelen yeni faiz indirimleri gelecektir. Herhangi bir ülkede olduğu gibi TCMB’nin de küresel trendi takip etmesi gerekiyor. Şu anda dünyadaki trend ise indirim, indirim, indirim! Avrupa’da ne yaşandığına bakın. Aslında bu büyük bir fırsat. Normal koşullar altında faiz indirimi kurda zayıflama anlamına gelir. Ancak şu anda tüm faizlerin düştüğü bir küresel iklimde faiz indirimi daha mümkün hale geldi. TCMB’nin bunu değerlendireceğini düşünüyorum."

'KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI GELECEĞİ TAHMİN ETMEMELİ'

Yakın zamanda Mobius, Hindistan'ın kredi notu görünümünü 'durağandan' 'negatife' çevirdiği için Moody's'e sert eleştirilerde bulundu. Kendisine Türk hükümetinin de zaman zaman kredid erecelendirme kuruluşlarına sert eleştirilerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise " Aslında kredi derecelendirme kuruluşları genel olarak iyi bir iş çıkarıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili genel sorun şu: Geçmişte ne olduğunu ve yayımlanan rakamları değerlendirebilirsiniz ancak gelecekte tam ne olacağını bilmek mümkün değildir. Hindistan konusunda Moody’s ekonominin yavaşlayacağını düşündüğü için ülkenin görünümünü düşürdü. Ancak ekonomide toparlanma da yaşanabilir. Asıl gerçeklik bu olabilir. Ben bu kuruluşların geleceği tahmin etmek yerine yayımlanan verilere bakmalarını tercih ederim" diye konuştu.

'TÜRKİYE VERGİ TAHSİLATINDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİMDEN GEÇİYOR'

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yaklaşımıyla ilgili ise "Her ülke kredi notunun daha yüksek olmasını ister. Böylece daha ucuza borçlanabilir. Tabii Türkiye’de yaşanan değişime, özellikle de vergi tahsilatının dijitalleşmesine bakarsanız kamu bütçesinin daha iyi görünmeye başlayacağını anlarsınız. Vergi gelirlerinin artmasıyla kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’ye bir daha baktığında bütçe açığının eskisi kadar olmadığını görecekler. İnsanlar Türkiye’nin vergi tahsilatı konusunda nasıl büyük bir değişimden geçtiğinin farkında değil. Vergi tahsilatının dijitalleşmesi artan sayıda insanın vergi ağına takılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.



HABERTÜRK