Üniversiteliler tam gaz: Hız değil enerji yarışı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16’ncısı düzenlenen ‘TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Hidro Mobil Yarışları’nda üniversiteli gençler kendi tasarladıkları araçlarıyla Körfez İlçesi’nde bulunan yarış pistinde yarıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı etkinlikte yarışları izleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, pistte büyük bir heyecan olduğunu belirterek, “Bizim ilk başlangıcımız toplumda bir farkındalık oluşması noktasındaydı. Önce güneşle başlamıştı, şimdiki süreçte elektromobil ve hidromobil olarak devam ediyoruz. 48 takımımız buraya geldi” dedi.

48 TAKIM YARIŞTI

Yarışlarda enerji verimliliği anlamında en iyileri seçeceklerini belirten Prof. Dr. Mandal, “Tasarım anlamında, yerlilik anlamında, performans, enerji verimliliği anlamında en iyileri seçeceğiz. Biz burada bir hız yarışı yapmıyoruz. Bir mühendislik yarışı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. TEKNOFEST kapsamın da önceki gün de Tuz Gölü’nde ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde roket yarışması düzenlenmişti. Öğrencilerin hazırladığı roketler ateşlenerek, gökyüzüyle buluştu.