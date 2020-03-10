Univa dünyaya İngiltere'den açılıyor

Erkanlı Holding, öğrenci evi yatırımlarının öncü pazarlarından İngiltere’ye OPTO markasının sahibi Experience Investment’la ortaklık yaparak girdi. Erkanlı Holding, 728 öğrenci evinin yer aldığı projede 140 adetlik öğrenci evi bloğunu İngiliz ortağıyla beraber geliştirecek ve satışını yapacak. 12 milyon sterlinlik yatırımla hayata geçen anlaşma kapsamında; Univa&OPTO markasıyla hayata geçirilecek öğrenci evleri 2022’nin eylül ayından itibaren teslim edilecek.

FİYATI 83 BİN STERLİN



South Wales Üniversitesi’nin yanında yer alan projedeki öğrenci evlerinin lansman fiyatı ise yaklaşık 83 bin sterlinden başlıyor. Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “Bizim gibi Türkiye’nin merkezinden çıkacak ulusal ve uluslararası bir öğrenci evi işletme ve yatırım markası yok” dedi.