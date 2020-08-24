Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: Fatih'in keşfi Norveç'in 10 yılda bulduğu gaza eşit

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki tarihi doğalgaz keşfini küçümseyerek hafife alanlara cevap niteliğinde bir tespitte bulundu. 320 milyar metreküplük gaz keşfinin Türkiye ekonomisi ve enerji sektörü için son derece önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Birol, “Uluslararası alanda petrol ve gaz sahaları belli kategorilere ayrılıyor. Sakarya Gaz Sahası, kategorik olarak dev sahalar arasına giriyor. Ayrıca, Türkiye’nin bu keşfi dünyada son dönemlerde yapılan en önemli keşiflerden de birisi. Karşılaştırma yapacak olursak, bu keşif Kuzey Denizi’nde 2010’dan bu yana Norveç’in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit” dedi.

HERKES SEVİNMELİ



Fatih Birol, bu keşfe herkesin önce sevinmesi gerektiğine işaret ederek, “Tabii, bu keşfin tüm enerji sorununu çözeceğini düşünmek de doğru olmaz. Bu keşif Türkiye’nin cari açığını azaltacaktır ama cari açığa tek başına çözüm olmaz” diye konuştu.

TÜRKİYE AVANTAJLI



Türkiye’nin açık deniz platformu konusunda büyük bir birikimi olmadığını fakat zamanla bu birikimi elde edebileceğini dile getiren Fatih Birol, şu bilgileri paylaştı: “Dünyada bu işi yapan birçok şirket var. Türkiye bu şirketlerle iş birliği de yapabilir, kendisi de çıkarabilir. Türkiye için daha güzel bir zaman olamazdı. Tahminlerimize göre, dünyadaki petrol ve gaz yatırımları bu yıl 2019’a göre yüzde 50 düşüş gösterecek ve bu tarihi bir düşüş. Mühendislik servisi veren şirketler şu anda binlerce kişiyi işten çıkardı çünkü bu alanda yatırım yok. Bu yüzden Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yabancı şirketlerle iş birliği yapması durumunda da eli çok güçlü.”

Açık deniz petrol ve gaz tecrübesinin gelecek dönemde deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi yatırımları için de altyapı hazırlayacağını belirten Fatih Birol “Danimarka ve Norveç, açık deniz doğal gaz teknolojisiyle bu işe başladı” diye konuştu.

YERLİ SONDAJ MEYVE VERDİ



Türkiye derin deniz sondaj çalışmalarında önemli hamleler yaparak bağımsız ve milli bir strateji ortaya koydu. 5 ayrı gemiyle yürütülen bu stratejinin sonucunda tarihi keşif yapıldı.

6 MİLYAR DOLAR YATIRIMLA GAZ ÜRETİMİ 3 YILDA BAŞLAR



Fatih Birol “Hesaplamalarımıza göre, sahadaki gazın potansiyel ekonomik değeri mevcut fiyat trendleriyle 80 milyar dolar seviyesinde. Bu büyüklükte bir gazın üretime geçmesi için yaklaşık 6 milyar dolar yatırım gerekiyor. Buradan yılda 10-15 milyar metreküp üretim sağlanabilir. Türkiye’nin 2023’te üretime geçme hedefi oldukça iddialı ama imkansız değil. Benzer sahalara baktığımızda, 2-3 yılda bitirildiğini söyleyebiliriz. Fakat Türkiye’nin burada önceliklerini çok iyi belirlemesi ve bürokratik süreçleri hızlandırması lazım” dedi.

RUSYA VE İRAN’DAN İTHALAT DÜŞTÜ



Ocak-haziran döneminde Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatı yüzde 3,5 azalarak 22.4 milyar metreküpe geriledi. Aynı dönemde İran’dan ithalat yüzde 46, Rusya’dan aldığı gazın miktarı ise yüzde 41,5 geriledi.