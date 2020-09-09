Ulusal ve bölgesel tüm risklere talip

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın sigorta ve emeklilik iştiraklerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı birleşmesiyle ortaya çıkan Türkiye Sigorta, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı tanıtım töreni sonrası büyük hedeflerle yola çıktı. Tören sonrası basınla sohbet toplantısı düzenleyen Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ve Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli’nin verdiği bilgiye göre doğalgaz keşfinin yapıldığı Karadeniz’deki Tuna-1 kuyusunu 883 milyon liraya sigortalayarak ilk poliçesini kesen Türkiye Sigorta önce bölgesel sonra da küresel güç olmayı hedefliyor. Şirket bugüne kadar yabancıların hakim olduğu alanlarda atağa hazırlanıyor.

AKKUYU’YA SİGORTA



Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli birleşme öncesi Akkuyu’yu ve Oruç Reis gemisini de sigortaladıklarını hatırlatarak “Türkiye’nin ne kadar riski varsa hepsine talip olacağız. Bizim işimiz risk” dedi. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ise, “Türkiye Varlık Fonu, Türkiye’nin stratejik ve büyük ölçekli yatırımlarına öncülük yapma amacıyla kuruldu. Tuna-1 ile bunun ilk örneğini verdik. Mavi vatanda da bir kaynak yaratmak mümkün” dedi.

YOLA YENİ ÇIKTIK



“Yola daha yeni çıkıyoruz” diyen Sönmez şunları söyledi: “3-5 sene içinde bölgemizin sonrasında ise küresel bir yapı olmayı planlıyoruz. Bölgemizde bazı ülkeler yeniden yapılanacak. Müteahhitlerin yaptığı işleri de sigorta açısından değerlendireceğiz. Türkiye Varlık Fonu’nun da sinerjisini ortaya koyacağız.”

SİGORTADA FİYATLAR DA DÜŞECEK



Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, sigortadaki birleşme sonrası fiyatlarda bir değişim olup olmayacağı yönündeki soru üzerine “Kârı odak olarak almadığımız için daha büyük kaynağın kullanımının vatandaşa yansımasında maliyet de az olacaktır. Bu çerçevede birleşmenin vatandaşa yansımaları da olacaktır” dedi.

KÖPRÜYE-OTOYOLA ORTAKLIK OLABİLİR



Zafer Sönmez “Özellikle bölgesel lider olma hedefimiz var. Diğer yandan Kanada, Japonya, Polonya gibi ülkelerin kalkınmasında sigortacılık belirleyici rol alıyor. Bu ülkelerde olduğu gibi sigorta şirketleri köprü ve otoyol yatırımlara ortak olabilir” diye konuştu.

TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜN LİDERİ OLDU



Ziraat, Halk ve Vakıfbank çatısı altındaki 3 sigorta ve 3 de emeklilik şirketi toplam 2 şirket altında toplanırken yüzde 13.7 pay ile elementer, yüzde 21 ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve yüzde 30 ile hayat sigortaları alanında yeni sektör liderleri doğmuş oldu. Türkiye Sigorta’nın, 2 bin 600 çalışanı ve 15 milyon müşterisi bulunuyor.